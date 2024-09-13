Общество 13.09.2024 в 17:10

Межвузовский кампус в Улан-Удэ появится уже в 2028 году

Он объединит общежития всех вузов Бурятии в одном месте
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Межвузовский кампус в Улан-Удэ появится уже в 2028 году

Студенческий кампус в столице Бурятии планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщили в управлении комплексного развития территорий Бурятии.

Напомним, в рамках мастер-плана в Улан-Удэ будет построен студенческий кампус в самом центре города. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2028 году.

- Студенческий кампус объединит ВУЗы Бурятии. Будут созданы современные условия для образования, именно для тех специальностей, которые очень востребованы – подготовка врачей, инженеров строительного направления, - поделился Зана Тумуров, начальник управления комплексного развития территорий Бурятии.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал о преимуществах такого кампуса:

- В будущем кампусе все наши вузы - ВСГУТУ, БГУ, Сельхозакадемия, СИБГУТИ, Академия культуры - они все будут присутствовать. Это будет самый современный кампус. Там и общежитие, и в первую очередь учебный корпус, большой, высокотехнологичный. Большие лабораторные помещения, учебные помещения со всеми оборудованиями. Мы везем туда лучших преподавателей со всей России, мы под них специальное жилье строим, для этих преподавателей, чтобы привезти. У нас будут совместные программы с ВУЗами. Поэтому кампус - это по-настоящему крутая тема, мне нравится, я ее доведу до конца, - заявил Алексей Цыденов.

По, словам главы, кампус построят полностью на средства федерального бюджета – это 16 млрд. рублей.

 

Фото: пресс-служба главы Бурятии

Теги
мастер план Улан-Удэ Бурятия кампус

Все новости

В центре Улан-Удэ перенесут автобусную и трамвайную остановки
13.09.2024 в 17:23
В Улан-Удэ на 90 улицах установили уличные фонари
13.09.2024 в 17:22
Межвузовский кампус в Улан-Удэ появится уже в 2028 году
13.09.2024 в 17:10
Ректор БГУ оказался самым бедным по сравнению со своими коллегами
13.09.2024 в 16:56
24-летний житель Бурятии уехал в Иркутск и пропал
13.09.2024 в 16:51
В Кяхте открылся Центр цифрового образования для детей
13.09.2024 в 16:49
В Закаменском районе обновляют дорогу между селами Бургуй и Цакир
13.09.2024 в 16:32
МВД Бурятии окажет помощь в разведке на СВО
13.09.2024 в 16:07
В Бурятии впервые выступит Тувинский национальный оркестр
13.09.2024 в 16:07
Арадай Хурал ойн ажахын мэргэжэлтэдые амаршалба
13.09.2024 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
В центре Улан-Удэ перенесут автобусную и трамвайную остановки
Изменения будут носить временный характер
13.09.2024 в 17:23
В Улан-Удэ на 90 улицах установили уличные фонари
Новые фонари устанавливают в центре города и в отдаленных микрорайонах
13.09.2024 в 17:22
Ректор БГУ оказался самым бедным по сравнению со своими коллегами
В 2023 году Алдар Дамдинов получал «всего» 394 тысячи рублей в месяц
13.09.2024 в 16:56
24-летний житель Бурятии уехал в Иркутск и пропал
В соседний город он приехал с друзьями
13.09.2024 в 16:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru