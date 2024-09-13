Межвузовский кампус в Улан-Удэ появится уже в 2028 году

Студенческий кампус в столице Бурятии планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщили в управлении комплексного развития территорий Бурятии.

Напомним, в рамках мастер-плана в Улан-Удэ будет построен студенческий кампус в самом центре города. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2028 году.

- Студенческий кампус объединит ВУЗы Бурятии. Будут созданы современные условия для образования, именно для тех специальностей, которые очень востребованы – подготовка врачей, инженеров строительного направления, - поделился Зана Тумуров, начальник управления комплексного развития территорий Бурятии.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал о преимуществах такого кампуса:

- В будущем кампусе все наши вузы - ВСГУТУ, БГУ, Сельхозакадемия, СИБГУТИ, Академия культуры - они все будут присутствовать. Это будет самый современный кампус. Там и общежитие, и в первую очередь учебный корпус, большой, высокотехнологичный. Большие лабораторные помещения, учебные помещения со всеми оборудованиями. Мы везем туда лучших преподавателей со всей России, мы под них специальное жилье строим, для этих преподавателей, чтобы привезти. У нас будут совместные программы с ВУЗами. Поэтому кампус - это по-настоящему крутая тема, мне нравится, я ее доведу до конца, - заявил Алексей Цыденов.



По, словам главы, кампус построят полностью на средства федерального бюджета – это 16 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба главы Бурятии