В Монголии на границе с РФ начали борьбу с опустыниванием земель

Борьба с деградацией земель и их опустыниванием началась в приграничном с Россией монгольском аймаке Сэлэнгэ по итогам исследования территории.«Исследования территории нашего аймака институтом географии и экологии Монгольской академии наук показали, что затронуты деградацией и опустыниванием 69,6% земель, из них 19% подверглись сильному опустыниванию. Для борьбы с ним в первую очередь начали высадку лесополос вдоль автомобильных и железных дорог», – рассказали в аймачном управлении лесного хозяйства.По данным ведомства, лесополосы появились в шести районах, наиболее пострадавших от опустынивания. В том числе в Алтанбулаге, где находится крупнейший автомобильный пограничный переход между Монголией и Россией. К предстоящей осенней посадке деревьев в аймаке заготовили 2,5 тонн семян.Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в администрации сомона (райцентра) Алтанбулаг, где находится одноименный погранпереход о том, что здесь высадили 1 млн саженцев сосны в рамках рекультивации 400 га леса, подвергшегося деградации. Работа прошла в рамках национального движения «Миллиард деревьев», призванного остановить опустынивание Монголии.Весной в руководстве аймака Сэлэнгэ корреспонденту ТАСС сообщили, что благодаря близости к России здесь регулярно проходят выставки-ярмарки саженцев из РФ. Они пользуются ажиотажным спросом у монгольских покупателей, потому что саженцы зимостойкие и жароустойчивые, выращены в схожем с Монголией климате бурятских питомников.Изменения климата, урбанизация, добыча ископаемых и индустриализация привели к тому, что около 77% территории Монголии подверглось опустыниванию. Для борьбы с ним с 2021 года реализуется президентская программа «Миллиард деревьев». По ней каждый аймак должен высадить на своей территории определенное количество зеленых насаждений.Россия активно помогает движению «Миллиард деревьев». Весной 2023 года Бурятия подарила аймаку Сэлэнгэ 5,5 тыс. саженцев сосны и высадила на территории природного парка рощу главы Бурятии к 100-летию республики. В 2024 году сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства из Бурятии привезли в Монголию 7,5 тыс. саженцев сосны. Из них 5 тыс. саженцев посадили в центральном аймаке Тув, где заложили Сад памяти в честь 85-й годовщины победы советско-монгольских войск на реке Халхин-гол.Фото: «Номер один»