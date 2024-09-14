Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

По данным Гидрометцентра Бурятии, 15 сентября в республике ухудшится погода. Ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, утром и днем на большей части территории республики ожидаются дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер ночью восточный 5-10, днем с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-19 м/с.Температура сегодня ночью будет +4, +9, по северу до -1, -6. Завтра днем +7, +12, по востоку до +17 градусов.В Улан-Удэ утром и днем ожидается дождь. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура сегодня ночью будет +5, +7, завтра днем +10, +12 градусов.В связи с ухудшением погоды МЧС Бурятии призывает граждан быть предельно осторожными, отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.Фото: «Номер один»