Общество 14.09.2024 в 12:49

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

В республике пройдут дожди, ожидается сильный ветер и похолодание
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
По данным Гидрометцентра Бурятии, 15 сентября в республике ухудшится погода. Ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, утром и днем на большей части территории республики ожидаются дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер ночью восточный 5-10, днем с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-19 м/с.

Температура сегодня ночью будет +4, +9, по северу до -1, -6. Завтра днем +7, +12, по востоку до +17 градусов.

В Улан-Удэ утром и днем ожидается дождь. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура сегодня ночью будет +5, +7, завтра днем +10, +12 градусов.

В связи с ухудшением погоды МЧС Бурятии призывает граждан быть предельно осторожными, отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.

Фото: «Номер один»
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