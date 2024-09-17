Общество 17.09.2024 в 09:11

В Бурятии проверят безопасность пассажирских перевозок

Акция пройдет с 16 по 25 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проверят безопасность пассажирских перевозок

В Бурятии проверят безопасность пассажирских перевозок. С 16 по 25 сентября в регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

- С начала текущего года на дорогах республики зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в результате которых 1 человек погиб, 71 участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести. В 19 случаях зафиксированы столкновения транспортных средств, 7 фактов связаны с наездами на пешеходов, 7 ДТП – это падения пассажиров в салоне автобуса, в 2 случаях - наезд на стоящее транспортное средство и съезд с дороги, по 1 ДТП – опрокидывание и наезд на велосипедиста, - сообщили неутешительную статистику в ГИБДД Бурятии.

По итогам 8 месяцев 2024 года отмечен рост аварийности с участием пассажирского транспорта на дорогах Баргузинского, Иволгинского, Кабанского, Муйского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Тарбагатайского районов. По вине водителей автобусов совершено 27 ДТП, в которых 1 человек погиб и 41 ранен.

За указанный период с участием водителей автобусов зарегистрировано 30 дорожных аварий, в результате которых 1 человек погиб и 50 травмированы. Из них 20 ДТП произошли на территории г. Улан-Удэ.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пассажирским перевозкам на маршрутах движения автобусов, школьным автобусам, перевозке групп детей автобусами. 

Рейды пройдут совместно с сотрудниками Ространснадзора по ДФО, минтранса Бурятии, комитета по транспорту администрации г. Улан-Удэ для выявления перевозчиков, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере пассажирских перевозок.

 

Фото: Номер один

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с 11 по 17 сентября

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