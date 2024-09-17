На границе в Кяхте были изъяты хребтовые кости из Монголии

На границе на пункте досмотра МАПП «Кяхта» были изъяты хребтовые кости из Монголии.

- 14 сентября во время проверки было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: гражданин Монголии пытался ввезти в Россию 20 штук хребтовых костей. Эти предметы используются в традиционных восточных соревнованиях и турнирах после определенной обработки, - сообщили в Россельхознадзоре.

Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.

Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

В отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии