Погибшему герою СВО поставили памятник в районе Бурятии

17 сентября 2024 года в селе Чикой Кяхтинского района Бурятии открыли мемориал гвардии ефрейтору 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Леониду Короткову. Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались координаторы фонда «Защитники Отечества» Бурятии, представители местной власти, друзья, сослуживцы и односельчане.

- Леонид Михайлович был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Вместе с земляками принимал участие в специальной военной операции. Выполняя вместе с сослуживцами поставленные боевые задачи, он погиб, до конца выполнив свой воинский долг. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач, награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества посмертно. Вечная память нашему Герою-земляку, - пишут в группе «Защитники Отечества» Бурятии.

Фото: ТГ-канал «Защитники Отечества» Бурятии