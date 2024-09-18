Общество 18.09.2024 в 17:12

В центре Улан-Удэ передвинули остановки

Их заприметили деревянным настилом и жёлтой «зеброй»
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ передвинули остановки

В Улан-Удэ временно перенесли автобусные и трамвайные остановки «Советская» на улицу Комсомольская.

В 2023 году здесь было совершено два наезда на пешеходов и падение пассажира в общественном транспорте. Участок дороги признали аварийным и приняли решение обезопасить его.

– Кроме этого, здесь частые заторы. В связи с этим Администрацией города было принято решение обезопасить данный участок и произвести благоустройство. 2023 году был разработан проект по благоустройству данного участка, в 2024 году идёт его реализация, - рассказал заместитель начальника отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Виктор Именохоев,.

Автобусная и трамвайная остановки в сторону Элеватора теперь находятся напротив ювелирного магазина по улице Коммунистическая. Временные остановки заметны: они с деревянным настилом и яркой жёлтой «зеброй». Остановки в сторону «Мемориала Победы» разделили: трамвайная теперь возле временного пешеходного перехода, автобусная – ниже, ближе к ТЦ «Сибирь». Здесь также нанесены дорожные отметки и расставлены знаки.

– Мы проводили обследование и посчитали, что данный вариант самый оптимальный. Потому что если перенести остановку со всеми в комплекс, то будут заторы, - объяснил Виктор Именохоев.

 

Вскоре здесь построят новые трамвайные остановки с обеих сторон по нормативным требованиям, и машины не смогут разворачиваться на пешеходном переходе. На месте прежнего перехода установят светофор, который будет работать в комплексе со светофором у «Спутника». Это поможет разгрузить перекресток и улучшить ситуацию с пробками. Для этой же цели закрыли проезд возле ТЦ «Сибирь».

- Проезд у ТЦ «Сибирь» закрыт полностью на время производства работ, однако после завершения заезд также будет закрыт. Останется только выезд со стороны «Сибири» в сторону ул. Балтахинова, - отметили в комитете транспорта.

Изменения позволят разгрузить дорогу, улучшить ситуацию с пробками и сделать путь горожан безопаснее.

Фото: скриншот видео мэрии города

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