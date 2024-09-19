Сегодня к теплу подключат еще 253 жилых дома в Улан-Удэ.

В Железнодорожном районе: ул. Цивилева, Хоца Намсараева, Гагарина, Комсомольская, Октябрьская, Норильская, Маяковского, Революции 1905 года, Московская, Красноармейская, пр. 50-летия Октября;

В Октябрьском районе: ул. Столбовая, Конечная, Павлова, Боевая, Лебедева, Приречная, 110 мкрн, 111 мкрн, 112 мкрн;

В Советском районе: ул. Партизанская, Пристанская, Борсоева, Ранжурова, Смолина, Модогоева, Бау Ямпилова.

- Подключение домов к теплоснабжению идет в штатном режиме, тепло подано уже в 592 жилых дома, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.

Если батареи в вашей квартире холодные, а по графику дом уже подключен к теплоснабжению, то следует проверить завоздушенность системы отопления. Самая распространённая причина отсутствия циркуляции в теплоносители - воздушная пробка. Нужно спустить воздух, с помощью специального клапана или крана Маевского, установленных на радиаторе. Сделать это можно самостоятельно или оставить заявку управляющей компании.

График подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов смотрите здесь.

Фото: loon.site