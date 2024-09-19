Общество 19.09.2024 в 12:08

Благородные олени Бурятии устроили в лесу неблагородный ор

У них начался сезон размножения
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Текст: Елена Кокорина
Благородные олени Бурятии устроили в лесу неблагородный ор

В Бурятии в особо охраняемых природных территориях регионального значения объявлен режим тишины и спокойствия из-за изюбря. С середины сентября у благородного оленя начинается сезон размножения, который продолжится до середины октября, поэтому согласования на посещение ООПТ не выдаются до 15 октября.

- В сезон, называемый гоном, олень метит территорию, обдирая рогами деревья и разбивая копытами землю. Свою территорию самцы охраняют, издавая предупредительный рев. С помощью рева государственные инспекторы ведут подсчет – метод называется «Учет оленя на реву», - рассказали в «Бурприроде».

На фото государственный инспектор в Худакском заказнике (Хоринский район) Николай Рожков проводит учёт с помощью трубы «манок».

- Учет оленей проводят ежедневно утром и вечером. Сведения собирают для мониторинга популяции благородного оленя в ООПТ регионального значения, - добавили в ведомстве.

Фото: ГУ «Бурприрода»

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