В Улан-Удэ открыли пятый по счету Школьный Кванториум

В Улан-Удэ на базе школы №49 открылся пятый технопарк «Школьный Кванториум». Все лаборатории в технопарке находятся в профильных кабинетах.

Напомним, на днях в Улан-Удэ на базе школы № 40 также открылся Кванториум.

– Всего на базе площадки находятся пять лабораторий: физическая, биологическая, IT, Хайтек и технологическая. Ребята здесь будут учится программированию, изучать и работать с робототехникой, а в физической лаборатории – проводить опыты и с помощью компьютеров учится работать с графиками, обрабатывать результаты, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В технопарке использовано не только современное оборудование, но и передовые образовательные программы, ориентированные на применение высоких технологий в повседневной жизни.

– Места для кванториумов выбирали с учетом количества учеников школ, чтобы охватить большое количество детей. Также для нормальной организации учебного процесса необходимы современные просторные помещения, классы. Учитывался и рейтинг школ, чтобы поддержать дальнейший рост учеников и преподавателей. Надеемся, что здесь дети вместе с педагогами разработают свои научные проекты, – сказала Татьяна Митрофанова, председатель Комитета по образованию Администрации Улан-Удэ.

Новое пространство будет доступно не только ученикам школы, но и детям из ближайших школ.

Фото: скриншот видео, администрация г. Улан-Удэ