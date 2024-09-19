Общество 19.09.2024 в 16:32
В Улан-Удэ продолжают грейдировать дороги
Сейчас работы по отсыпке дорог ведутся в Октябрьском и Советском районах
В Улан-Удэ продолжают грейдировать и отсыпать дороги. Сотрудники комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ работают в Октябрьском и Советском районах города.
Накануне техника грейдировала дорогу на ул. Ченкирова, Судоремонтная, переулке Грачевский, а также в 123, 120, 119, 117, 102-101 кварталах.
Сегодня работы по отсыпке и грейдированию пройдут на станции Дивизионная (1 и 3 участок), на ул. Шукшина, а также приведут в порядок подъезд к СНТ «Стекольщик».
Заявки на грейдирование и отсыпку принимают районные администрации:
– Октябрьский район: 41-55-33;
– Советский район: 21-56-46;
– Железнодорожный район: 44-85-25.
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ
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