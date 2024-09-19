Общество 19.09.2024 в 16:32

В Улан-Удэ продолжают грейдировать дороги

Сейчас работы по отсыпке дорог ведутся в Октябрьском и Советском районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продолжают грейдировать дороги

В Улан-Удэ продолжают грейдировать и отсыпать дороги. Сотрудники комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ работают в Октябрьском и Советском районах города.

Накануне техника грейдировала дорогу на ул. Ченкирова, Судоремонтная, переулке Грачевский, а также в 123, 120, 119, 117, 102-101 кварталах.

Сегодня работы по отсыпке и грейдированию пройдут на станции Дивизионная (1 и 3 участок), на ул. Шукшина, а также приведут в порядок подъезд к СНТ «Стекольщик».

Заявки на грейдирование и отсыпку принимают районные администрации:

– Октябрьский район: 41-55-33;

– Советский район: 21-56-46;

– Железнодорожный район: 44-85-25.

   

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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дороги мэрия улан-удэ

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