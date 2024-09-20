За полгода на СВО из Бурятии отправили более 287 млн рублей

За январь-август 2024 года на поддержку воинов-земляков, находящихся на СВО, было направлено более 287 млн рублей. Деньги пошли на приобретение оборудования, техники и комплектующих.

- Продолжаем оказывать помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В рамках очередной закупки техники на СВО, поручил АНО «Содействие» приобрести квадрокоптеры для войсковых частей бурятского территориального гарнизона. Ранее осуществили через АНО «Содействие» очередную закупку техники и комплектующих, которые необходимы нашим ребятам, - пишет в своем ТГ-канале Алексей Цыденов.

В зону СВО ушли мотоциклы, миноискатели, радиостанции, тепловизионные прицелы и приборы ночного видения. Всего более 50 наименований необходимого на передовой оборудования.

- В ближайшее время это всё доставим воинским частям и подразделениям, где служат наши ребята, - добавил Глава Бурятии.

Фото: Номер один