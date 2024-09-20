Житель Улан-Удэ получит 30 000 рублей за удар в нос

Осенью 2023 года в одном из гаражных кооперативов Улан-Удэ два водителя не смогли разъехаться на узкой дороге. Один из автовладельцев пришел в ярость, повел себя агрессивно и побил оппонента.

Потерпевший обратился в Железнодорожный районный суд. В исковом заявлении мужчина указал, что другой водитель «толкнул его дверью автомобиля, которая ударила по его лицу в область переносицы, а также схватил за футболку и выволок его к задней части автомобиля, на открытую местность, тем самым причинил физическую боль».

В результате мужчина получил «ушиб мягких тканей лица в виде ссадины на коже нижней губы; кровоподтёк у гребня подвздошной кости справа. Повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека».

Также потерпевший указал в иске, что вечером того дня он почувствовал головокружение, слабость и тошноту. Впоследствии он боялся держать на руках своего маленького ребенка, ему было стыдно перед женой за это и за то, что не смог постоять за себя, что привело его к депрессии. Свои страдания он оценил в 50 тысяч рублей и требовал взыскать их с обидчика.

Ответчик в суде сообщил, что «если и были ушибы, то он нанес их практически сам себе, дверцей своей машины. При этом истец не только порвал его футболку, но расцарапал его грудь до крови».

В ноябре 2023 года агрессивного горожанина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП (побои) и оштрафовали на 5000 рублей.

А Железнодорожный районный суд удовлетворил иск побитого горожанина о возмещении компенсации морального вреда. Только вместо 50 тысяч его моральные страдания оценили в 50 тысяч.

В 2024 году ответчик подал апелляционную жалобу в Верховный суд - горожанин не собирался выплачивать никакие компенсации.

Однако Верховный суд решение Железнодорожного районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.





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