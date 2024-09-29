Бурятию «присоединили» к Иркутску

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил с рабочим визитом Слюдянский район и проверил насколько качественно специалисты возвели пешеходный мост через реку Снежную.

Напомним, река Снежная проходит по хребту Хамар-Дабан. Это самый крупный горный приток священного озера со стороны данного хребта. Снежная впадает в Байкал, разделяя Иркутскую область и Бурятию.





Подвесной мост моментально стал «палочкой-выручалочкой» для местных жителей. Например, по нему из поселка Новоснежная дети ходят в школу, а взрослые в аптеку и Выдринскую больницу.

На возведение такой конструкции из бюджета Приангарья выделили 162,5 миллиона рублей. Длина моста – 117 метров. Для удобства пешеходов его даже оборудовали пандусами, лестницами и скамейками с каждой стороны.

«Этот мост не только связывает два региона, но и обеспечивает доступ к социально-значимым объектам. Дети из посёлка Новоснежная по нему ходят в школу, взрослые - в аптеку, больницу, которые находятся на противоположном берегу, в селе Выдрино Республики Бурятия. По мосту обеспечен комфортный и безопасный переход. Для удобства жителей с каждой стороны оборудовали лестницы, пандусы, установили скамейки», – сказал Игорь Кобзев.





