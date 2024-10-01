В Улан-Удэ состоится раздача большого кекса

Улан-удэнцев приглашают на народные ярмарки «Краски осени», которые пройдут в городских парках в ближайшие выходные. Там можно будет приобрести много вкусностей от местных производителей и попасть на раздачу большого кекса от местного хлебного производителя.

Одна из ярмарок состоится 5 октября, в парке имени Д.Ж. Жанаева. Начало в 12 часов дня.

- Здесь вы сможете приобрести разнообразные готовые полуфабрикаты, домашние колбасы, сыры, мед и многие другие вкусности от местных производителей. В 14 часов на главной сцене парка начнется концертная программа, где выступят творческие коллективы и солисты нашего города. Но это еще не все! Всех посетителей ярмарки ожидает розыгрыш подарочных боксов от торговых точек. А в завершении программы выступит кавер-группа «Let's play», - рассказали в МЦУ Улан-Удэ.

Второй день ярмарки пройдет 6 октября в парке имени С.Н. Орешкова. Начало тоже в полдень.

- В самом начале для маленьких посетителей состоится анимационная программа. В 13 часов на главной сцене парка начнется концертная программа с участием творческих коллективов, кавер-группы и других артистов. А в 14 ч. состоится раздача большого кекса от АО «Бурятхлебпром».

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