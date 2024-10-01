В Бурятии стартовал осенний призыв

1 октября в Восточном военном округе стартовал осенний призыв. Как сообщили в пресс-службе ВВО, в его рамках планируется призвать 8 тысяч молодых людей, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа.«Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе осеннего призыва 2024 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 90 процентов призывников будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа», - заверили в пресс-службе.Всем призывникам выдадут военную форму, армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия. Также военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.Осенний призыв планируют завершить к 31 декабря этого года.Фото: «Номер один»