Общество 01.10.2024 в 14:08

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице

К качеству работ у властей замечаний нет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице
В Улан-Удэ завершен ремонт дороги в микрорайоне Загорск по переулку Невского. Накануне там прошла рабочая приемка объекта. Как сообщили в мэрии, теперь к больнице №4 обеспечен быстрый и безопасный подъезд.

– Мы включили этот участок в план ремонтных работ на этот год. Эта дорога очень востребованная и важная. Она соединяет центральную магистраль — улицу Комарова, — с больничным городком. По ней люди едут, идут в больницу, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Участок около 300 метров обновили благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

– Мы провели комиссионное обследование. Осмотрели дорогу: как выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, искусственных дорожных неровностей, как установлены бордюры и другое. Дорога принята, замечаний нет. В течение пяти лет дорога будет на гарантии, – сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.


Напомним, в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 11 участков автодорог. Их приемка уже началась.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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