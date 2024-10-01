В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице

– Мы включили этот участок в план ремонтных работ на этот год. Эта дорога очень востребованная и важная. Она соединяет центральную магистраль — улицу Комарова, — с больничным городком. По ней люди едут, идут в больницу, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





– Мы провели комиссионное обследование. Осмотрели дорогу: как выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, искусственных дорожных неровностей, как установлены бордюры и другое. Дорога принята, замечаний нет. В течение пяти лет дорога будет на гарантии, – сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.







В Улан-Удэ завершен ремонт дороги в микрорайоне Загорск по переулку Невского. Накануне там прошла рабочая приемка объекта. Как сообщили в мэрии, теперь к больнице №4 обеспечен быстрый и безопасный подъезд.Участок около 300 метров обновили благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».Напомним, в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 11 участков автодорог. Их приемка уже началась.Фото: мэрия Улан-Удэ