Общество 01.10.2024 в 14:19

В детской больнице Бурятии открылась выставка «Выздоравливай с Байкалом»

Проект направлен изменение общей атмосферы больницы
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Текст: Татьяна Жамсуева
В детской больнице Бурятии открылась выставка «Выздоравливай с Байкалом»

Светодиодная карта Бурятии, прекрасные фотографии и много познавательной информации об озере Байкал, его обитателях и заповедных территориях республики может увидеть каждый юный пациент, который обратился в приемное отделение ДРКБ.

Выставка «Выздоравливай с Байкалом» подготовлена Байкальской ассоциацией заповедников и национальных парков «Заповедное ожерелье Байкала» при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» в рамках проекта «Заповедная профориентация на базе проекта «Дом на дереве». Партнерами проекта являются Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, ФГБУ «Заповедное Подлеморье», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Джергинский» и ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»

- В июне мы выиграли грант, согласовали место размещения. Нам хотелось, чтобы дети, которые ожидают медицинскую помощь отвлекались и в то же время обучались, знакомились с природой нашей республики. - поделилась исполнительный директор "Заповедное ожерелье Байкала" Раджана Рыгзынова.

- Данный проект - эколого-просветительский. С одной стороны, рассказывается о природе Байкала, но в тоже время это проект, который направлен, чтобы изменить атмосферу больницы, чтобы дети, приходя сюда, немножко отвлекались от своих проблем, от своей болезни, чтобы им было легче перенести все это. – прокомментировал главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев.

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Фото ТГ Заповедное Подлеморье

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