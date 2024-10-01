Общество 01.10.2024 в 14:30

Молодой спецназовец из Бурятии погиб на СВО

За проявленный героизм Тимур Мункуев награжден орденом Мужества посмертно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Молодой спецназовец из Бурятии погиб на СВО
7 сентября в ходе СВО погиб 22-летний уроженец Улан-Удэ Тимур Мункуев. Он случил в отряде специального назначения «ВЕГА».

Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Тимур Мункуев родился 8 июля 2002 года в Улан-Удэ. В 2010 году пошел в первый класс школы №46. В 2016 году поступил в Республиканскую кадетскую школу-интернат. Заканчивал обучение в школе №36.

«Тимур активно участвовал в классных и общешкольных делах, самостоятельно проявляя инициативу. Среди друзей и одноклассников пользовался заслуженным авторитетом. Его уважали за отзывчивость, искренность и доброту. Был членом «Российского движения школьников», - рассказали в паблике.

В 2020 году Тимур поступил в Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта. Любил писать стихи, сочинять песни и читать рэп. Пробовал себя в строительстве и занимался электромонтажными работами.

В декабре 2023 года Тимура призвали на срочную службу. В марте 2024 он подписал контракт. Был наводчиком взвода огневой поддержки отряда специального назначения «ВЕГА».

Гвардии рядовой Тимур Мункуев погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики. За проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно.

Дома у Тимура остались родители и две младшие сестры.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Теги
спецоперация

Все новости

Молодой спецназовец из Бурятии погиб на СВО
01.10.2024 в 14:30
В детской больнице Бурятии открылась выставка «Выздоравливай с Байкалом»
01.10.2024 в 14:19
В Бурятии задержали автомобильного вора-рецидивиста
01.10.2024 в 14:18
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице
01.10.2024 в 14:08
Ко Дню учителя жители Улан-Удэ потратят в этом году 2700 рублей
01.10.2024 в 13:27
Житель Улан-Удэ получил удар ножом, защищая свою дочь от незнакомца
01.10.2024 в 12:53
Улан-удэнцы проехались «зайцами» с июня по сентябрь в трамваях и автобусах
01.10.2024 в 11:55
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом
01.10.2024 в 11:55
В Бурятии стартовал осенний призыв
01.10.2024 в 11:47
В Улан-Удэ состоится раздача большого кекса
01.10.2024 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В детской больнице Бурятии открылась выставка «Выздоравливай с Байкалом»
Проект направлен изменение общей атмосферы больницы
01.10.2024 в 14:19
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице
К качеству работ у властей замечаний нет
01.10.2024 в 14:08
Ко Дню учителя жители Улан-Удэ потратят в этом году 2700 рублей
В опросе от сервиса Superjob приняли участие родители школьников из Улан-Удэ.
01.10.2024 в 13:27
Житель Улан-Удэ получил удар ножом, защищая свою дочь от незнакомца
Подозрительный гражданин приставал к 10-летней школьнице
01.10.2024 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru