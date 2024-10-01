Молодой спецназовец из Бурятии погиб на СВО

7 сентября в ходе СВО погиб 22-летний уроженец Улан-Удэ Тимур Мункуев. Он случил в отряде специального назначения «ВЕГА».Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Тимур Мункуев родился 8 июля 2002 года в Улан-Удэ. В 2010 году пошел в первый класс школы №46. В 2016 году поступил в Республиканскую кадетскую школу-интернат. Заканчивал обучение в школе №36.«Тимур активно участвовал в классных и общешкольных делах, самостоятельно проявляя инициативу. Среди друзей и одноклассников пользовался заслуженным авторитетом. Его уважали за отзывчивость, искренность и доброту. Был членом «Российского движения школьников», - рассказали в паблике.В 2020 году Тимур поступил в Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта. Любил писать стихи, сочинять песни и читать рэп. Пробовал себя в строительстве и занимался электромонтажными работами.В декабре 2023 года Тимура призвали на срочную службу. В марте 2024 он подписал контракт. Был наводчиком взвода огневой поддержки отряда специального назначения «ВЕГА».Гвардии рядовой Тимур Мункуев погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики. За проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Тимура остались родители и две младшие сестры.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»