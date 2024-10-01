Общество 01.10.2024 в 16:54

Строительство сетей водоснабжения в Левобережной части Улан-Удэ выходит на завершающую стадию

Объект обеспечит качественной питьевой водой 56 тысяч человек
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Текст: Иван Иванов
Строительство сетей водоснабжения в Левобережной части Улан-Удэ выходит на завершающую стадию
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии еще три года назад заключило соглашение с Минстроем России. В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» за время строительства было выделено 400 млн рублей.

Реализация мероприятия по улучшению водоснабжения на Левобережье началась в 2022 году. Как результат, построены две скважины артезианской воды, два резервуара, объем каждого 1000 кубометров, повысительно-насосная станция. Общая длина строительства сетей водоснабжения составила 18 км. Для прокладки водовода по Левобережью вплоть до 44 школы был сделан прокол под Степной Протокой и установлен дюкер. Также в рамках программы «Чистая вода» 10 км сетей проложили к частным домам ТОСа «Эрдэни».


«Работы осложнялись тем, что у нас около 10 километров сетей расположено по ДНТ, где ширина улиц около 5 метров и глубина размещения водовода около 4. В связи с этим работы велись достаточно долго. Но мы справились, строительство водоводов у нас было завершено весной. Сейчас осталось засыпать резервуары и провести благоустройство территории», - рассказала генеральный директор ООО «СМП-10» Татьяна Корчуганова.

«До 1 ноября строительство сетей Левобережья будет завершено. В течение месяца подрядчик должен передать объект на баланс города, а город уже передает на баланс МУП «Водоканал», - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.


Новая система водоснабжения в целом усилит надежность и бесперебойность водоснабжения. Возможность присоединения к магистральным сетям получат жители ул. Цолгинская и ул. Снежная, СНТ «Сокол-2», СНТ «Сибиряк», мкр. Солдатский и Поселье.

Фото: Минстрой Бурятии
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строительство водоснабжение

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