Увековечили память создателя «бурятской» школы хирургов

27 сентября в селе Исинга Еравнинского района торжественно открыли мемориальную доску Еши Нянюевичу Цыбикову - доктору медицинских наук, заслуженному врачу Бурятской АССР и РСФСР, Народному врачу РБ, основателю сердечно-сосудистой хирургии Бурятии, Почетному гражданину Республики Бурятия. Известного хирурга хорошо знал Председатель республиканского парламента Владимир Павлов. Так, благодаря ему, а также депутатам Народного Хурала, землякам в родном селе установили мемориальную доску памяти великого врача.



Врач по призванию





Еши Нянюевич Цыбиков родился 01 апреля 1940 года в многодетной семье Еравнинского района. Он уже с детства знал, что посвятит свою жизнь медицине. И после окончания 10 классов средней школы, поступил в Читинский медицинский государственный университет на факультет «Лечебное дело». Но его дальнейший профессиональный путь был связан только с хирургией. После окончания учебы по распределению попал в Кяхтинскую ЦРБ. Там началась его трудовая деятельность, как врача-хирурга. Но нужно понимать, что хирург в районной больнице – это врач на все руки. Ему приходилось выполнять практически все экстренные вмешательства на внутренних органах. Он оперировал на черепе, легких, сосудах, почках, сердце.

По воспоминаниям Еши Нянюевича, хирурги того времени осваивали все смежные профессии, занимались травматологией, урологией, детской хирургией.

В 1967 году молодого и талантливого хирурга перевели в Бурятскую республиканскую больницу им. Н.А. Семашко, где работая многие годы, он внес огромный вклад в развитие хирургии, а также в бурятскую медицину в целом.

С 1968 по 1969 годы Еши Нянюевич прошел обучение по кардиохирургии в научно-исследовательском институте патологии кровообращения в г. Новосибирск, которым руководил Е.Н. Мешалкин. И в 1969 году Еши Нянюевич впервые в Бурятии внедрил операции на сердце при врожденных и приобретенных пороках сердца, что положило начало развитию сердечно-сосудистой хирургии в Бурятии.

С 1977 по 2005 год Ещи Нянюевич заведовал общехирургическим отделением Республиканской клинической больницы. Под его руководством начались различные операции. Его считают главным реформатором хирургии Бурятии. Так как все полученные знания и методы лечения сразу воплощались в практическую деятельность хирургов. По его инициативе в стенах больницы были внедрены самые современные методы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. Это реконструктивно-восстановительная хирургия органов ЖКТ, лапароскопическая хирургия, рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, кабинеты компьютерной и магниторезонансной томографии, литотрипсии и эндоскопии.

В 1977 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Также он принимал активное участие в открытии медицинского факультета БГУ и вел преподавательскую деятельность.

При его непосредственном участии в 1995 году был построен современный хирургический операционный корпус.

Гордость Исинги



Открытие мемориальной доски памяти стала для села Исинга настоящим праздником. Как известно, основным и главным инициатором установления мемориала доски памяти является Председатель республиканского парламента Владимир Павлов, который был хорошо знаком с Еши Нянюевичем, благодаря его общественной и политической деятельности. Специально на мероприятие приехала делегация из депутатов Народного Хурала Республики Бурятия - выходцев из Еравнинского района: Бадмадоржо Жигжитов, Татьяна Баженова и Анатолий Дымчиков. Они подарили именной подарок для супруги Еши Нянюевича и возложили цветы к мемориалу памяти врача.

- Открытие мемориала памяти для нашего села - это праздник. Ведь он был хирургом от Бога и знаменитым уроженцем села. Он умел дружить со всеми людьми, был отличным организатором и просто хорошим человеком - добавил уроженец с. Исинга депутат Народного Хурала РБ Бадмадоржо Жигжитов.

- Врачи - это те люди, которые сопровождают нас с первого вздоха и до последнего выдоха. А врачи - хирурги - это вовсе волшебники, которые возвращают людей к жизни. Еши Нянюевичу благодарны сотни и тысячи людей. Это человек - спаситель. Мы очень благодарны, в первую очередь, родственникам, которые хранят память о нем - высказалась депутат Народного Хурала РБ Татьяна Баженова.

- Стоит отметить, что Еши Нянюевич и его коллеги брали на попечительство особо сложных пациентов и не ограничивались одним приемом, а наблюдали несколько лет. Это говорит, о его личных и профессиональных качествах человека. - отметил уроженец Еравнинского района депутат Народного Хурала РБ Анатолий Дымчиков. - Он всегда останется в наших сердцах и памяти, как легендарный врач.

- Он пользовался заслуженным авторитетом для всех нас. Мы горды, что на нашей благодатной земле Исинги родились и выросли такие именитые люди, как Еши Нянюевич - высказался глава сельского поселения Исинга Жигмитдоржо Будаев.

- Человек с большой буквы. За свои заслуги удостоился множества званий и наград: Заслуженный врач, Почетный гражданин Еравнинского района и Республики Бурятия, народный депутат, также работал депутатом райсоветов. За всю свою трудовую деятельность он воспитал сотни врачей, его ученики сейчас работают в разных уголках Бурятии и России. Тысячи спасенных жизней - это все про него. - выступил с речью на митинге Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.

По воспоминаниям жителей села, Еши Нянюевич был очень чутким и неравнодушным человеком, несмотря на занятость, стремился помочь советами и делами своим землякам. Приезжая к себе на Родину, он всегда искренне интересовался жизнью людей и знал земляков поименно.



Воспоминания учеников



- Он самый первый в Бурятии оперировал на открытом сердце. Это была операция при врожденном пороке в открытом артериальном протоке. Хотя он был врачом общей практики, он оперировал на разных органах. Врач от головы до пяток. Он - пионер сердечно-сосудистой хирургии Бурятии. На сегодняшний день его мечта уже сбылась, потому что все операции на сердце поставлены на поток. Создание этого отделения это его заслуга. Это человек, который начал операции на сердце. - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Бурятской республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Батор Дониров. Для него Еши Нянюевич является не только знаменитым земляком, но и его наставником. Как рассказал его ученик, Еши Нянюевич создал добрую традицию у себя на малой Родине. Раз в три года, врачи - выходцы из села Исинга собираются и проводят совершенно бесплатно в течение нескольких дней диспансеризацию для всех жителей села.

- Я познакомился с Еши Нянюевичом в 1991году после окончания учебы, когда проходил ординатуру в республиканской больнице. Он научил нас, прежде всего отношению к пациентам, к своей работе. Он был очень аккуратным человеком, с невероятной трудоспособностью, приходил на работу за несколько часов и заранее готовился к операциям. Мы только приходили к восьми часам, а он уже на работе и все приготовлено - вспоминает о своем учителе заведующий хирургическим отделением Бурятской республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергей Санжимитыпов.

- Он живет в наших воспоминаниях, в его наставлениях - поделился заместитель главного врача по хирургической помощи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Чингис Содномов.

По словам главного врачацентральной районной больницы Еравнинского района Цырен-Ханды Гончикдоржиевой, решение повесить мемориальную доску именно на здании ФАП в с. Исинга не случайное, потому что это здание было построено под его предводительством в 2016 году.

- Я приезжала в составе бригады врачей-волонтеров в разные годы в Исингу, чтобы провести медицинские осмотры для жителей. Обычно это было летом, мы занимали кабинеты в здании школы, начинали приемы семи утра и заканчивали поздно вечером. Эту добрую традицию мы будем продолжать - поделилась племянница Еши Нянюевичаврач Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Дарима Нянюева. - Это очень значимое событие для нашей малой Родины, очень надеюсь, что представители юного поколения будут помнить историю своего знаменитого земляка-хирурга. Он всегда помогал не только советами по медицине, но и в житейских вопросах. По его наставлению я стала врачом. Я очень горда своим знаменитым дядей.

Благодаря своему профессионализму и преданности своей работе Еши Нянюевич пользовался авторитетом и уважением среди коллег и пациентов. Мемориал памяти - это дань уважения человеку, который посвятил свою жизнь помощи другим.

Фото от пресс-службы Народного Хурала РБ

