В Бурятии заболеваемость ОРВИ пошла на спад

В Бурятии на прошлой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 16%.«В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали риновирусы. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано», - сообщили в Роспотребнадзоре.На сегодня в республике против гриппа привито более 268 тысяч человек, из них свыше 110 тысяч детей. В ведомстве рекомендуют сделать прививку заранее перед подъемом заболеваемости, чтобы к началу эпидемиологического сезона успели выработаться антитела. Вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.Фото: «Номер один»