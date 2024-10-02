Общество 02.10.2024 в 15:30

В Бурятии заболеваемость ОРВИ пошла на спад

Случаев гриппа пока не зафиксировано
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заболеваемость ОРВИ пошла на спад
В Бурятии на прошлой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 16%.

«В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали риновирусы. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано», - сообщили в Роспотребнадзоре.

На сегодня в республике против гриппа привито более 268 тысяч человек, из них свыше 110 тысяч детей. В ведомстве рекомендуют сделать прививку заранее перед подъемом заболеваемости, чтобы к началу эпидемиологического сезона успели выработаться антитела. Вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Фото: «Номер один»
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