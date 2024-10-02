Общество 02.10.2024 в 15:50

Дважды переселенная

Уроженка Бурятии стала участницей проекта «Лица затопленных деревень» в Иркутской области
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Текст: Иван Иванов
Дважды переселенная
В Иркутске 10 октября открывается фотовыставка «Лица затопленных деревень. На Родине Валентина Распутина». На ней представлены истории о 20 жителях Усть-Удинского и Балаганского районов Иркутской области, которые на рубеже 50-60-х годов стали свидетелями затопления их сел и деревень водами Братского моря. Их рассказы воссоздают историческую память о событиях не столь давних, но почти забытых. В свете героики всероссийских строек исчезновение отдельно взятой деревеньки виделось явлением незначительным, но именно здесь зачастую встречались примеры настоящего патриотизма, когда люди жертвовали устоявшимся укладом ради экономического развития своей страны.

Одна из историй, представленных на выставке, посвящена Галине Александровне Слободчиковой. Она – единственная из участников проекта, которая дважды пережила глобальное переселение. Первое случилось еще в 40-е годы прошлого века, когда она жила в Бурятии.


Галина Александровна родилась в поселке Усть-Хилок. Он находился недалеко от впадения реки Хилок в Селенгу. Образован поселок был в начале 30-х годов для лесозаготовителей и для тех, кто работал на сплаве леса. «На Троицу, - рассказывает Галина Александровна, - сюда, к слиянию двух рек, всегда приезжало много народу – в основном, семейские – в своих обрядовых костюмах. Праздник отмечали весело и ярко».

История поселка завершилась очень быстро. Сырьевая база иссякла, и Усть-Хилок начали переселять.

«К берегу подогнали баржу, погрузили все семьи. У кого был скот – вместе со скотом, - рассказывает Галина Александровна. – Предложили три места для переезда. Моя семья выбрала Иркутскую область, участок Замараевка в Усть-Удинском районе».


Замараевка располагалась примерно в 10 километрах от Аталанки – места, известного для каждого поклонника творчества писателя Валентина Распутина. Именно в Аталанке он провел детские годы, здесь учился с первого по четвертый класс. После окончания начальной школы будущий писатель продолжил обучение в Усть-Уде, большую часть времени жил в интернате. Родителям тоже пришлось уехать из Аталанки. Глава семейства, Григорий Никитич, работал начальником почтового отделения. Исчезли деньги, его обвинили в растрате, дали долгий тюремный срок. Нина Ивановна, мать Распутина, была вынуждена уехать в Замараевку.

 «Я хорошо знала тетю Нину, - вспоминает Галина Александровна. – Она работала банщицей. Баня стояла на высоком берегу, и ей приходилось ведрами таскать туда воду. Трудно ей было, очень трудно. Она жила в квартире леспромхозовского дома. За стенкой, в соседнем помещении вечерами крутили кино. Когда на каникулы приезжал Валентин, всегда помогал ей, ходил за водой на реку».


Сама Галина Александровна работала в клубе. Вечерами брала баяниста и ехала в тайгу, на место лесозаготовок, где в жилом бараке ей был отведен красный уголок. Там она организовывала для мужиков концерты, составляла подшивки газет, оформляла стенды. И ещё отлично пела. Выступала на сцене вместе с сестрой.

Когда началось затопление, Замараевку переселили в новую Аталанку. Колхоз, который находился в старой Аталанке перевезли за десятки километров, а здесь формировали новое отделение леспромхоза. Бывшие жители Замараевки оказались тут как нельзя кстати, получили привычную работу. Переехала в Аталанку и Галина Александровна вместе со своим клубом и библиотекой. Так и работала в клубе до пенсии. «Семь поколений молодежи через меня прошло», - говорит она.

Проект «Лица затопленных деревень. На Родине Валентина Распутина» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: Ольги Хиндановой

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