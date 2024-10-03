В Улан-Удэ двести человек строят правобережные очистные сооружения

Масштабная реконструкция на правобережных очистных сооружениях Улан-Удэ продолжается. Производительность новых очистных на первом этапе работы составит 130 тыс. кубометров сточных вод в сутки, с перспективой увеличения до 185 тыс. кубометров. Качество очистки будет отвечать современным требованиям законодательства. Также будет решена многолетняя проблема с неприятными запахами на очистных, сообщили в МКУ «Дирекция по реконструкции ПОСК».





- Благодаря реконструкции сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным нормам российского природоохранного и санитарного законодательства. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду, сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал и защитить его экосистему. То есть мы сведем к минимуму воздействие антропогенного фактора, при этом, создав более благоприятные условия для жизни и здоровья горожан, и дав возможность городу расти и развиваться, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Все строительные работы на объекте проводятся без остановки приёма и очистки сточных вод. В среднем, в работах ежедневно задействовано порядка 200 человек персонала и 30 единиц автотранспорта и различных механизмов.





- Сейчас завершается строительство первоочередных сооружений первой технологической линии. Это позволит приступить к индивидуальным испытаниям технологического оборудования и начать пусконаладочные работы. С наступлением положительных температур - примерно с марта следующего года, начнем переключать действующую линию по очистке стоков на вновь построенную, - рассказал директор МКУ «Дирекция по реконструкции ПОСК» Евгений Авраменко.





Сейчас на объекте продолжаются работы по армированию и бетонированию стен, монтажу металлических каркасов зданий и сооружений, а также стеновых сэндвич-панелей и кровли. Производится монтаж технологического оборудования. Идет строительство шести аварийных иловых площадок, устройство блока фильтров доочистки второй ступени, станции ультрафиолетовой очистки, а также наружных инженерных сетей. Выполнен монтаж двух трансформаторных подстанций и построена подпорная стенка.







Реконструкция объекта стала возможной благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» в рамках национального проекта «Экология». На проведение всех работ из бюджета страны будет выделено свыше 15 млрд рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ