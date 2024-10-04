В Бурятии ликвидируют Фонд поддержки участников долевого строительства

В Бурятии начинается процесс ликвидации Фонда поддержки участников долевого строительства. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, к концу 2023 года фонд ввёл в эксплуатацию все 15 проблемных объектов. Дома были сданы в срок без отставания по графику.- В процессе завершения строительства всплывали прежние строительные огрехи, но наши подрядчики исправили недочеты, и мы передали жителям их долгожданные квартиры. Таким образом, благодаря работе фонда и поддержке федеральных и региональных органов власти на территории республики были восстановлены в правах более 900 участников долевого строительства, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.Напомним, региональный Фонд поддержки дольщиков в Бурятии создали в конце 2019 года по указу главы республики. Создание регионального фонда дало возможность привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых были признаны банкротами. Учредителем фонда стал минстрой Бурятии.Фото: «Номер один»