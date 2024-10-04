Общество 04.10.2024 в 10:58

В Бурятии ликвидируют Фонд поддержки участников долевого строительства

После сдачи всех проблемных домов он остался без дела
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ликвидируют Фонд поддержки участников долевого строительства
В Бурятии начинается процесс ликвидации Фонда поддержки участников долевого строительства. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, к концу 2023 года фонд ввёл в эксплуатацию все 15 проблемных объектов. Дома были сданы в срок без отставания по графику.

- В процессе завершения строительства всплывали прежние строительные огрехи, но наши подрядчики исправили недочеты, и мы передали жителям их долгожданные квартиры. Таким образом, благодаря работе фонда и поддержке федеральных и региональных органов власти на территории республики были восстановлены в правах более 900 участников долевого строительства, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Напомним, региональный Фонд поддержки дольщиков в Бурятии создали в конце 2019 года по указу главы республики. Создание регионального фонда дало возможность привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых были признаны банкротами. Учредителем фонда стал минстрой Бурятии.

Фото: «Номер один»
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