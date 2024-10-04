Общество 04.10.2024 в 15:25

На территории лесничества Бурятии посадили 570 тысяч деревьев

Посадки прошли в границах Заудинского лесничества и  СПК «Колос» на площади 150 га.
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Текст: Татьяна Жамсуева
На территории лесничества Бурятии посадили 570 тысяч деревьев

Молодые деревья выращены с открытой корневой системой. Их приобрели в питомнике города Екатеринбург.

- За посадкой лесных культур идет четкий контроль, почву подготавливают специальной техникой. Каждый сеянец проходит через заботливые руки лесников. В целях «компенсационного лесовосстановления» высажено 570 000 сеянцев.  Далее в течение трех лет, мы будем наблюдать за приживаемостью и производить агроуход, - рассказал руководитель Заудинского лесхоза Евгений Минович.

Фото: Пресс-служба РАЛХ


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лесничество посадка саженцев

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