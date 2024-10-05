Общество 05.10.2024 в 10:11

За геройский поступок разведчику из Бурятии вручили Звезду Героя России

Награду он получил из рук министра обороны
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Текст: Елена Кокорина
За геройский поступок разведчику из Бурятии вручили Звезду Героя России

Вчера, 4 октября, министр обороны А. Р. Белоусов вручил Звезду Героя России нашему земляку – полковнику Доржи Чимитову. Попав в засаду во время выполнения задания на СВО, он получил ранение, но несмотря на это организовал оборону и сумел вывести отряд бойцов из-под огня.

45-летний Доржи Чимитов родом из Курумкана.

- Сила и стойкость у нас в крови. Мой дед Самбу Чимитдоржиевич Чимидун –почетный чекист БурАССР, а мой отец Баир Самбуевич Чимитов был военным летчиком, участвовал в Корейской войне... Для Доржи это уже пятая война, - рассказал отец Доржи газете «Бурятия».

В кратком описании подвига Доржи Чимитова указано, что отряд под его командованием вел разведку в местности Городня Черниговской области.

- Во время выполнения задания наши бойцы попали в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Офицер Чимитов получил ранение, но смог организовать оборону, вывести группу из-под огня, эвакуировать всех раненных, при этом противник потерял 11 человек. Низкий поклон родителям, что вырастили Героя! – пишет в ТГ-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Доржи Чимитов – выпускник Новосибирского высшего военного командного училища. Удостоен трех госнаград – двух орденов Мужества и ордена Александра Невского. После окончания училища, с 2003 года проходил службу в 24-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил РФ дислоцированной в Сосновом Бору в Бурятии. С самого начала участвовал в спецоперации.

Фото: скриншот видео «ТААС»

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