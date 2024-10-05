В Бурятии ликвидируют фонд по спасению обманутых дольщиков

В Бурятии начался процесс ликвидации фонда поддержки участников долевого строительства. К концу прошлого года он ввёл в эксплуатацию все 15 проблемных объектов.

- В процессе завершения строительства всплывали прежние строительные огрехи, но наши подрядчики исправили недочеты, и мы передали жителям их долгожданные квартиры. Таким образом, благодаря работе фонда и поддержке федеральных и региональных органов власти, на территории республики были восстановлены в правах более 900 участников долевого строительства, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



За значительный вклад в восстановление прав участников долевого строительства руководители фонда поддержки дольщиков Бурятии Анатолий Бирюков и Мария Башитова награждены благодарственными письмами федерального Фонда развития территорий.

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