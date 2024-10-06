Общество 06.10.2024 в 18:21

В Улан-Удэ на детской площадке обнаружили дичь

Местный житель наткнулся на изуродованную тушку самки тетерева-косача
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ на детской площадке обнаружили дичь

В Железнодорожном районе города на улице Туполева 12 мужчина обнаружил среди листвы пернатую дичь.

«Я шел в цветочный магазин, который расположен у нас за огороженной детской площадкой. Быстро проходя вдоль забора мне как-то даже не сразу бросился в глаза этот комок перьев, но на голубя или ворону куча не походила. Уже на обратном пути я подошел к ней поближе чтобы рассмотреть. Не могу сказать точно, но кажется это была самка тетерева-косача. Либо она сама сюда прилетела и ее загрызли собаки, либо ее кто-то тут бросил. Возможно, местные охотники. В любом случае это мертвая птица, а следовательно, потенциальный разносчик инфекций. Надо бы ее убрать…»,

– говорит Иван Батуев.
Стоит отметить, что в Бурятии можно отстреливать тетерева. На «Русском охотничьем портале» говорится, что охота на боровую дичь (Глухари, тетерев, рябчик и т.д. – Прим. ред) начинается с последней субботы августа и заканчивается в последний день декабря. Однако в целом сроки охоты на боровую дичь могут отличаться в зависимости от районов республики.

Напомним, мертвые птицы могут быть источником различных инфекций. Наиболее распространенная – сальмонеллез. Эта инфекция передается через контакт с пометом птиц и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Номер один.

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