В Улан-Удэ на детской площадке обнаружили дичь

В Железнодорожном районе города на улице Туполева 12 мужчина обнаружил среди листвы пернатую дичь.

«Я шел в цветочный магазин, который расположен у нас за огороженной детской площадкой. Быстро проходя вдоль забора мне как-то даже не сразу бросился в глаза этот комок перьев, но на голубя или ворону куча не походила. Уже на обратном пути я подошел к ней поближе чтобы рассмотреть. Не могу сказать точно, но кажется это была самка тетерева-косача. Либо она сама сюда прилетела и ее загрызли собаки, либо ее кто-то тут бросил. Возможно, местные охотники. В любом случае это мертвая птица, а следовательно, потенциальный разносчик инфекций. Надо бы ее убрать…», – говорит Иван Батуев.

Стоит отметить, что в Бурятии можно отстреливать тетерева. На «Русском охотничьем портале» говорится, что охота на боровую дичь (Глухари, тетерев, рябчик и т.д. – Прим. ред) начинается с последней субботы августа и заканчивается в последний день декабря. Однако в целом сроки охоты на боровую дичь могут отличаться в зависимости от районов республики.Напомним, мертвые птицы могут быть источником различных инфекций. Наиболее распространенная – сальмонеллез. Эта инфекция передается через контакт с пометом птиц и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.