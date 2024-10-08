Общество 08.10.2024 в 10:19

В Бурятии заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться

Случаев заражения гриппом пока нет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться
В Бурятии вторую неделю подряд фиксируют снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Число случаев заражения сократилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

«В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали риновирусы. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано», - отметили в ведомстве.

На сегодня в республике против гриппа привито более 288 тысяч человек, из них свыше 120 тысяч детей. Прививку медики рекомендуют сделать заранее перед подъемом заболеваемости, чтобы к началу эпидемиологического сезона успели выработаться антитела. Вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Фото: «Номер один»
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