Общество 08.10.2024 в 11:34

Оператора связи в Бурятии снова оштрафовали на 600 тысяч рублей

Мошенник звонил с подменного номера, но компания его не заблокировала
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Текст: Елена Кокорина
Оператора связи в Бурятии снова оштрафовали на 600 тысяч рублей

В очередной раз оператора связи в Бурятии привлекли к ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Причина в том, что он не заблокировал звонок, поступивший с подменного номера.

- В декабре 2023 года жителю поселка Усть-Баргузин позвонил неизвестный и представился сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что необходимо продлить договор связи, и для этого нужно сообщить код из присланного смс. Потерпевший сделал это, и в результате злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги», - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе проверки выявили, что звонок был сделан с подменного номера иностранного сотового оператора, но в нарушение закона вызов не был заблокирован.

- По постановлению прокуратуры района оператор связи привлечен к административной ответственности. Судом юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу. По факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации расследуется уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

 

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