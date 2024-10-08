Зарплата учителей в Бурятии оказалась ничтожно низкой

Республика Бурятия оказалась в конце рейтинга регионов Дальневосточного федерального округа по зарплатам, предлагаемым учителям. Педагоги республики могут рассчитывать на зарплату от 32 184 до 68 966 рублей. Информацию приводит «Комсомольская правда» Сахалина, ссылаясь на данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которая, в свою очередь, проанализировала вакансии во всех регионах ДФО.

Лидером по уровню предлагаемых зарплат в ДФО стал Камчатский край. Там школьный учитель может зарабатывать от 57 471 до 100 000 рублей. Второе место досталось Магаданской области — от 57 471 до 97 701 рубля. Учителям на Сахалине предлагают зарплату от 61 264 до 91 954 рублей.

Аутсайдером рейтинга стала Еврейская автономная область. Педагоги там могут рассчитывать на зарплату от 30 000 до 45 000 рублей. Чуть выше зарплаты в Бурятии и Забайкальском крае — от 32 184 до 68 966 рублей и от 34 000 до 57 471 рубля, соответственно.

Напомним, ранее «Номер один» сообщал, что ректор БГУ оказался самым бедным по сравнению со своими коллегами. В 2023 году Алдар Дамдинов получал «всего» 394 тысячи рублей в месяц, между тем как, например, ректор Сахалинского государственного университета Александра Самардака, имела 504 тысяч рублей в месяц.

Фото: loon.site