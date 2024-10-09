Общество 09.10.2024 в 10:12

На перевалах Бурятии выпал снег

Водителей просят быть предельно внимательными
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Текст: Андрей Константинов
На перевалах Бурятии выпал снег
На перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии устраняют последствия прошедшего накануне снегопада. Как сообщили в республиканском Минтрансе, там с пяти утра работает спецтехника: 2 комбинированные дорожные машины и погрузчик. Движение транспорта по дороге открыто.

Гололед сегодня образовался и на других перевалах, в частности, на Заганском и Барском. В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

Фото: минтранс Бурятии
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