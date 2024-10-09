Молодой боец из Бурятии погиб на СВО, так и не увидев своего сына

12 октября в Бурятии простятся с 23-летним военнослужащим Евгением Дашипиловым. В январе 2023 года у него родился сын, но Евгений его так и не увидел – месяц спустя боец погиб на СВО.Как сообщили в администрации Кижингинского района, Евгений Дашипилов родился 15 июля 1999 года в многодетной семье в поселке Гусиное озеро Селенгинского района. В семь лет он вместе с братьями переехал в село Загустай и воспитывался в семье опекунов.В школе Евгений принимал активное участие во всех мероприятиях, в классе отвечал за спортивно-массовую работу. С начальных классов активно занимался в секции вольной борьбы, является многократным чемпионом и призером международных, республиканских и межрайонных соревнований. Также был участником хореографической группы народного ансамбля «Мунхэ туяа».В 2015 году после окончания 9 класса Евгений поступил в Улан-Удэнский техникум строительства и городского хозяйства, где освоил профессию тракторист-машинист.В 2018 году был призван в армию, случил в Сосновом бору. На следующий год заключил контракт и проходил службу в мотострелковых войсках в Сахалинской области. В ходе службы показал себя грамотным, дисциплинированным, целеустремлённым бойцом, готовым решать сложные задачи. Пользовался авторитетом среди сослуживцев.В июне 2022 года Евгения направили в зону СВО. 10 февраля 2023 года он погиб в районе села Владимировка Волновахского района ДНР. За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгений Дашипилов был награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Евгения остались родители, супруга, братья и сестры. В январе 2023 года у него родился сын, но, к сожалению, Евгений его так и не увидел.Фото: администрация Кижингинского района