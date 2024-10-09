В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании в администрации города поручил коммунальным службам и администрациям районов провести в порядок территории после шквалистого ветра, обрушившегося на город сегодня ночью.- Заборы, деревья повалены, баннеры сорваны. В центральной части города, где идет стройка под оперным театром, забор заваленный. Около гостиницы «Бурятия» тоже. В Октябрьском районе на ул. Бабушкина на заправке – забор завален. Надо посмотреть, выписать предписания, чтобы они не в течение месяца эти заборы восстанавливали, а сегодня же начали, - сказал Игорь Шутенков.С утра коммунальщики обследовали столицу Бурятии. Ветер повалил в городе множество деревьев и заборов, а также сломал шумовые ограждения на Левобережном мосту.Как сообщили в мэрии, с утра работники Комбината по благоустройству убрали мусор, а также поправили остановочные конструкции. Сейчас они ремонтируют шумовые барьеры на мосту.Фото: мэрия Улан-Удэ