Таксисты в Бурятии уходят в серую зону

В Бурятии наблюдается колоссальный рост числа групп в соцсетях и мессенджерах, где все большее число неофициальных таксистов принимают заказы на поездки. Из-за этого легальные такси и агрегаторы теряют клиентов. Причиной перемен стало запретительное законодательство, которое осложнило для таксистов возможность крутить баранку и резко снизило число людей, готовых возить пассажиров.На прошлой неделе гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин взбудоражил российское общество, направив обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею цифровизации разрешительных процедур в сфере пассажирского такси и содействовать реализации экспериментальных правовых режимов. Автор письма обеспокоен ростом объемов серого рынка такси в интернете, которого «пять лет назад еще не было».В России действует масштабная сеть чатов и групп для вызова такси через соцсети, выяснило аналитическое агентство «Прессиндекс» по запросу АНО «Цифровые платформы».Так, по их подсчетам, в мессенджере Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» — 3,8 тыс. групп для вызова такси и совместных поездок.Граждане стали договариваться о поездках в соцсетях из-за серьезного роста цен на услуги легального такси. По подсчетам Росстата, в июле 2024 года проезд на такси в расчете на один километр вырос на 26% по отношению к 2023 году - до 43,11 рубля. Нелегально работающие водители могут предлагать пассажирам цены минимум вдвое ниже, так как они не делятся с агрегатором 20–30% выручки, не платят таксопарку по 2–3 тыс. рублей в день за аренду автомобиля, поясняет председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Службы заказа такси и агрегаторы уже ощущают отток клиентов в нелегальные каналы, подтверждают в «Максиме». Первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев оценивал недополученные налоговые доходы бюджета из-за ухода таксистов в серую зону в 30 млрд рублей. Фактически эти деньги останутся у таксистов, что раздражает депутата Госдумы.Это явление усилилось в последние два года из-за невозможности выполнить все требования для легальной деятельности, считает Арсений Щельцин.Так, с 1 сентября 2024 года таксистам, помимо обычного полиса ОСАГО, нужно иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП. Он должен защитить пассажиров во время поездки. Чтобы получить ОСГОП, водителям нужно официальное разрешение на работу в такси, согласно законодательству. Стоимость ОСГОП составляет около 4-5 тыс. рублей.Новый закон о такси № 580-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Он обязал водителей, в том числе самозанятых, получать разрешение на деятельность, проходить ежедневные медицинские и техосмотры, за свой счет перекрашивать автомобиль в требуемый в регионе для такси цвет. Кроме того, по закону таксисты должны приобретать специализированный полис ОСАГО, который, по данным издания «Коммерсант», в 10–20 раз дороже стандартного при том же страховом покрытии.До конца октября действует переходный период — наказывать за отсутствие полиса не будут. Но потом начнется прессинг. Напомним, штраф за отсутствие ОСГОП для всех видов транспорта составляет от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.В целом закон о такси довольно суров как в отношении безопасности авто и здоровья водителя, так и в части разрешений, которые необходимо получить, чтобы иметь право заниматься пассажирскими перевозками. При этом закон позволяет работать таксистами самозанятым, однако для этого им нужно заключить договор со службой заказа такси. Это обязательное условие для получения разрешения.- Безусловно, в последние годы стоимость услуг такси существенно подорожала. Я часто летаю в Москву и, когда возвращаюсь в Улан-Удэ, добираюсь из аэропорта до Верхней Березовки теперь уже за 1000 рублей на такси, - рассказывает житель города Сергей. - А недавно меня включили в состав группы «Попутчики» в одном из мессенджеров. И теперь я еще в Москве заказываю на определенное время такси в Улан-Удэ. Выхожу в терминал, где меня встречают с табличкой, как дорогого гостя. Приятно. Во-первых, поездка обходится на 20% дешевле, чем если заказывать через агрегатор. Во-вторых, не надо ждать. Причем очень долго.Напомним, в аэропорту «Байкал» это очень серьезная проблема, которая обострилась в последние годы в связи с оттоком таксистов из отрасли и ремонтом привокзальной площади аэропорта. Таксисты не успевают обработать большое количество заявок (особенно когда разом прилетают московские рейсы), и пассажиры вынуждены мерзнуть на привокзальной площади, дожидаясь такси в пыли и холоде. Эксперты отмечают, что подобная практика работы таксистов без посредников-агрегаторов (которые накручивают цены на перевозки) пришла к нам с междугородных перевозок между Иркутском, Улан-Удэ и Читой. Где курсирует большое количество автомобилей, и водители заодно подрабатывают, параллельно перевозя определенное количество пассажиров – столько, сколько их поместится в салоне.- Это особенно удобно тогда, когда прилетаешь в Иркутск либо рано утром либо поздно вечером и с железнодорожного вокзала Иркутска невозможно добраться до Улан-Удэ, а маршрутки в это время не ходят. Кроме того, трястись в поезде и в маршрутке неудобно. Совсем другое дело - передвигаться в комфортабельных автомобилях, - говорят в чатах перевозчиков. - Да и дешевле это.Сегодня любой желающий может убедиться в мобильном приложении такси, что вызвать легковушку становится все сложнее. Приходится все дольше и дольше ждать, когда машина появится на карте поиска и приедет по адресу. Заметно снизилось и число вакантных такси, которые обычно рядами стояли на карте возле практически каждого адреса. Теперь же в Улан-Удэ на интерактивных картах официальных агрегаторов их количество снизилось раз в пять.Мы уже сообщали, что число таксистов в Улан-Удэ сокращается ежегодно. Особенно сильный обвал произошел в сентябре 2022 года, когда из города уехали тысячи таксистов. В результате таксопарки вынуждены поднять стоимость перевозок, и за это время цена поездки по городу выросла в среднем в полтора раза. Но с сентября 2024 года число таксистов уменьшилось еще больше.Причиной данных проблем стали действия федеральных чиновников по ужесточению, усилению, закручиванию законодательной и правоприменительной практики по отношению к таксистам. В результате работать в официально запретительном поле стало невыгодно, поскольку все дополнительные препоны бьют по кошелькам водителей. Поэтому многие таксисты ушли с рынка, выставив машины на продажу. Речь идет о сотнях водителей, уверяют продавцы авторынка Улан-Удэ.Дефицит водителей такси уже привел к росту цен на услуги такси в стране. По словам представителей «Яндекс Такси», нехватка водителей, которая к концу года составит около 130 тыс. человек, вызвана ужесточением миграционной политики и новыми требованиями для таксистов. Многие предпочитают переходить в более выгодные сферы, например, в доставки, строительство, общепит, что лишь усугубляет проблему, увеличивая давление на рынок пассажирских перевозок.Фото: «Номер один»