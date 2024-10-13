Учеба для избранных

Получится ли уложиться в этот срок, пока непонятно. Даже федеральные средства не гарантируют исполнение в срок. У всех перед глазами пример строительства третьего моста через Уду. Там наблюдается ощутимая задержка со строительством. Поэтому по кампусу сложно что-то прогнозировать.





- Необходимо отметить, что совещания по созданию кампуса проходят в еженедельном режиме. Обсуждаются технические вопросы с исполнителями в лице Градостроительного института пространственного моделирования и развития «МИРПРОЕКТ» и публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства, - сообщила нашему изданию проректор БГСХА по развитию Баирма Гыргенова.





В кампусе будет студенческое общежитие почти на 46 тыс. «квадратов» (на 2018 мест). Много пространства отводится под учебно-лабораторные блоки – более 35 тыс. квадратных метров. Будет также общежитие для преподавателей, примерно на 3 тыс. «квадратов».





- Всего планируется проживание 200 студентов Бурятской ГСХА, - рассказали в БГСХА о перспективах проживания их студентов. Между тем сейчас сельскохозяйственная академия обладает пятью общежитиями (свыше 26 тыс. квадратных метров). И там проживают 1300 студентов и почти 50 преподавателей. Отметим, что на начало текущего учебного года около 250 студентов этого вуза нуждались в общежитии.





Сейчас в пяти общежитиях ВСГУТУ есть почти 1500 мест для проживания. Живут студенты, сотрудники вуза (в том числе бывшие, то есть пенсионеры ВСГУТУ). Сейчас дефицита мест нет, но где-то надо ремонтировать систему отопления, кровлю, утеплить фасад, заменить окна и т. д.





- Для размещения кампуса выбрана площадка в центральной части Улан-Удэ, в излучине рек Уда и Селенга. С востока к территории кампуса примыкает исторический центр города, на расстоянии 0,5 километра расположены исторические торговые ряды. Участок для размещения учебно-лабораторного корпуса расположен на берегу и ограничен с севера территорией стадиона и улицей Куйбышева, с востока - улицей Свободы, с запада - насыпной дамбой и рекой Селенгой, с востока - дамбой и протокой рек Селенга и Уда. Участок имеет пологий рельеф, ограниченный дамбой и склоном со стороны реки, - пояснили в Бурятском госуниверситете.





Проектировщики заложили в остров национальную бурятскую символику. Отражены элементы огня, солнца и луны (полумесяц). Огонь – это здание общежития для студентов. Солнце – Национальный музей. А полумесяц – это сам остров, похожий на него по форме.





Честно говоря, с высоты общежитие будет напоминать не столько огонь в символе соембо, у которого, как известно, три языка пламени, а кастет с четырьмя выступами (или четыре растопыренных пальца). Выступающие части будут в 10 и 11 этажей, а части, которые их соединят, построят четырехэтажными.





На этажах повыше построят жилые ячейки с размещением по два студента в комнате. Каждая ячейка включит в себя душевую с санузлом и кухню-нишу с обеденной зоной. На типовых этажах расположат также комнаты для отдыха и досуга с открытыми террасами для занятий на свежем воздухе и хозяйственные и инженерные помещения. Лифты, разумеется, тоже будут, ведь идти пешком на 10 – 11-е этажи общежития долго и довольно утомительно даже для молодежи.







Здание этого корпуса появится рядом с общежитием, тоже с видом на речной пейзаж. Оно будет иметь почти квадратный вид, но с двумя большими боковыми «крыльями». Интересно, что это почти квадратное здание не будет сплошным - это как бы каре с внутренним двориком.





Из известных мировых зданий такая идея, например, реализована в здании американского Пентагона. Он построен как бублик. Пять блоков его здания окружают со всех сторон внутренний двор, в котором посреди деревьев построено еще одно небольшое здание. Правда чем будет заполнен внутренний двор учебного корпуса улан-удэнского общевузовского кампуса, пока непонятно.





Зато уже известно, что создадут три учебных блока: инженерный, гуманитарный и медицинский. У каждого вуза будет свое место для работы.

- В здании инженерного корпуса будущего межвузовского кампуса предполагается создание пяти лабораторий Бурятской ГСХА: лаборатории цифровизации сельского хозяйства, лаборатории генетики и селекции растений, лаборатории генетики животных, лаборатории органического сельского хозяйства и лаборатории «Мелиорация и экологический мониторинг земель Байкальской природной территории», - рассказали нам в БГСХА.





Их специализация разнообразна: центр цифровых инноваций и искусственного интеллекта, лаборатория беспилотных летательных аппаратов, лаборатория микробиологии и биотехнологии, центр профессиональных компетенций по акушерству и гинекологии, вирусологическая лаборатория, центр изучения русского языка, центр истории России, институт стратегического взаимодействия со странами Восточной Азии и многое другое.





Строительство в центре Улан-Удэ общевузовского кампуса – самый дорогой, амбициозный и многообещающий проект Бурятии в сфере образования за последние годы. По замыслу чиновников, кампус выведет обучение на новый уровень, а комплекс зданий, которые его составят, станет частью будущего обновленного облика центральной части столицы республики.Грандиозный объект планируется построить на улице Набережной. Предполагаемый объем финансирования – 13,6 млрд рублей. Если все пойдет по плану, то строительство может начаться в 2025 и завершиться в 2028 году.Официально объект называется «Межвузовский кампус мирового уровня «Байкал». Как отметили в БГУ им. Доржи Банзарова, кампус создается на базе консорциума пяти вузов республики: БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК и Бурятского института инфокоммуникаций.После запуска кампуса в эксплуатацию вузы получат право использовать его для своих целей.Общая площадь зданий составит более 84 тыс. квадратных метров. Для Улан-Удэ это очень солидный комплекс. Для сравнения, в торговом центре «Гвоздь», который осенью 2023 года пострадал от пожара, было 22 тыс. квадратных метров торговых площадей.Возможно, слыша в названии кампуса слово «общевузовский», многие думают, что в его общежитие смогут переехать все, кто проживает в старых советских общагах вузов. Нет, в Бурятии студентов намного больше, и новое современное общежитие кампуса не сможет принять всех. Абсолютное большинство «общаговских» студентов продолжат жить в своих общежитиях.ВСГУТУ предложил разместить в будущем общежитии в 2029 году 400 своих студентов. А в 2030 году - 412.- По прогнозам, в перспективе ближайших 15 лет контингент обучающихся и преподавателей увеличится, - сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.Врио ректора ВСГИК Татьяна Редько отметила, что кампус позволит расширить перечень направлений подготовки, например, «Цифровой дизайн», «Цифровое искусство», «Художник анимации и компьютерной графики».Потребность в общежитиях ВСГИК полностью закрывает. Хотя, конечно, общежитие № 1 эксплуатируется почти 60 лет и требует капремонта. А участие ВСГИК в кампусе позволит ему стать более привлекательным как для студентов, так и для высококлассных специалистов, которых планируется приглашать для реализации новых образовательных программ.В БГУ сообщили, что дефицита мест для проживания студентов нет, всего в их общежитиях насчитывается 1719 мест. Помимо студентов там живут работники вуза и члены их семей.Что касается участков под общежитие, они расположены на островной территории, омываемой реками Селенга и Уда с запада и севера, с северо-востока - протокой этих рек.- Участки под общежитие связаны с городской транспортной сетью существующим мостом, расположенным в восточной части острова. На этих участках, выделенных под проектирование кампуса, ведется строительство Национального музея Республики Бурятия. Таким образом, кампус расположится на водном перекрестке рек и станет «речными воротами» города, - сообщили в БГУ.Кампус очень сильно изменит вид этих мест.Так, блоки общежития, которые построят на берегу, перекроют здесь вид на участок реки. Но зато из многих окон общежития откроется хороший обзор водной глади. Общежитие будет состоять из четырех выступающих по направлению к воде высотных блоков, соединенных в начале между собой блоками меньшей этажности.Кампус и Национальный музей свяжет единая транспортно-пешеходная сеть, а также велодорожки. Будут пожарные проезды вокруг зданий, открытые парковки, спортплощадки. Пешеходные пространства кампуса получат скамейки и другие малые архитектурные формы, арт-инсталляции и т. д.На первом этаже общежития разместятся фитнес-залы, медобслуживание, будут бытовые помещения, торговые точки, дошкольное учреждение по присмотру за детьми.Все это хорошо, но нас все же смущает слишком близкое соседство достаточно серьезных рек. Не Енисей и не Амур, но тем не менее. Ту же Селенгу обозначают на каждой карте России, настолько она внушительна. А многотонная махина высотных блоков общежития будет с огромной силой давить на грунт.«На подтопляемом участке, предусмотренном для строительства общежития, проектом предусматриваются мероприятия по берегоукреплению и организация благоустроенной набережной», - успокаивают граждан.Заниматься студенты будут в учебно-лабораторном корпусе кампуса из трех блоков.Также там пояснили, что по плану преподавать в кампусе будут 20 человек из БГСХА. Кроме того, планируется создать 15 новых рабочих мест: пять - заведующие лабораториями и десять - лаборанты.Учебно-лабораторный корпус вместит более 50 лабораторий, кафедр и центров.Предусмотрено помещение для атомно-абсорбционного спектрометра, будет даже Анатомический музей. Библиотека тоже предусматривается.Осталось главное – получить и качественно освоить миллиарды на строительство.Фото: предоставлено БГУ