В России бедность – это зарплата ниже 43 тысяч рублей. Так показал опрос россиян от популярного портала по поиску работы «Суперджоб». В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов страны.

- По средним оценкам, россияне считают бедным человека, зарабатывающего менее 43 тысяч рублей в месяц. Для счастья сегодня нужно 250 тысяч рублей в месяц. Богат тот, кто зарабатывает более 860 тысяч рублей, по мнению россиян, - рассказали организаторы опроса.

В Москве сейчас порог бедности – это 45 тысяч рублей, богатства - 890 тысяч, для счастья москвичам нужно 276 тысяч рублей в месяц.

Респонденты из Санкт-Петербурга бедностью считают зарплаты ниже 41 тысячи, богатством - более 800 тысяч, денежный эквивалент счастья — 240 тысяч.

В российских регионах черта бедности - это зарплаты до 42 тысяч рублей, богатство начинается с 860 тысяч в месяц, а для счастья нужно в среднем 250 тысяч рублей.

- Мужские запросы в среднем выше женских: бедность 45 и 40 тысяч рублей соответственно, богатство — 920 и 780 тысяч, счастье — 270 и 230 тысяч, - отметили эксперты портала.

Запросы россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц также ожидаемо выше, чем у тех, кто зарабатывает меньше.

Кроме того, чем старше респонденты, тем ниже, по их средним оценкам, порог бедности (46 тысяч рублей в месяц - по версии россиян до 34 лет и 39 тысяч рублей в месяц - по версии тех, кому от 45 лет).

Эксперты добавили, что за 6 лет, прошедших с момента проведения аналогичного опроса, инфляция составила более 50%, а порог бедности поднялся в 2,4 раза, богатства — в 1,9 раза.

Фото: loon.site