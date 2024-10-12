Общество 12.10.2024 в 09:12

«Всё граждане платят и относятся с пониманием, за исключением нерадивых»

В Бурятии жители села возмутились поборами
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Текст: Андрей Константинов
«Всё граждане платят и относятся с пониманием, за исключением нерадивых»
Фото: архив «Номер один»
В сельском поселении «Никольское» жители возмутились поборами, которые ввели местные власти. Речь идет о так называемом «самообложении», в рамках которого с каждого двора собирается по 500 рублей. Некоторые сельчане жалуются, что если эти деньги не заплачены, то в администрации им отказываются выдавать различные справки.

«Законно ли это?», - вопрошают они в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Обвинение в отказе выдачи справок глава поселения «Никольское» Игорь Калашников категорически опроверг.

«Справки выдаем всём без исключения в независимости от того, платили или нет самообложение», - заявил он.

Игорь Калашников также сообщил, что самообложение является обязательным для каждого двора по решению схода села.

«Всё граждане платят и относятся с пониманием, за исключением нерадивых. Деньги идут на водокачки, субботники, уборку кладбищ и другие вопросы», - отметил глава поселения.

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