В сельском поселении «Никольское» жители возмутились поборами, которые ввели местные власти. Речь идет о так называемом «самообложении», в рамках которого с каждого двора собирается по 500 рублей. Некоторые сельчане жалуются, что если эти деньги не заплачены, то в администрации им отказываются выдавать различные справки.«Законно ли это?», - вопрошают они в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо. 24/7».Обвинение в отказе выдачи справок глава поселения «Никольское» Игорь Калашников категорически опроверг.«Справки выдаем всём без исключения в независимости от того, платили или нет самообложение», - заявил он.Игорь Калашников также сообщил, что самообложение является обязательным для каждого двора по решению схода села.«Всё граждане платят и относятся с пониманием, за исключением нерадивых. Деньги идут на водокачки, субботники, уборку кладбищ и другие вопросы», - отметил глава поселения.