Общество 14.10.2024 в 09:00

Залог при аренде квартиры

Для чего он нужен?
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Текст: Номер один
Залог при аренде квартиры
Номер один

Вопрос: «Для чего нужно брать залог при сдаче квартиры в аренду?» 

Баярма Ц.

Залог при аренде квартиры - это термин, который зачастую используется неправильно в контексте арендных отношений. Согласно законодательству, правильным термином является обеспечительный платеж.

Он регулируется статьей 381.1 Гражданского кодекса РФ и играет ключевую роль в защите интересов обеих сторон - арендодателя и арендатора.

Сценарии использования:

1. Досрочное расторжение договора аренды. Если арендатор решает покинуть квартиру до окончания срока договора, арендодатель может использовать обеспечительный платеж для покрытия убытков, связанных с необходимостью поиска нового арендатора.

2. Порча имущества. В случае, если арендатор повредил мебель, бытовую технику или другие элементы квартиры, арендодатель может использовать обеспечительный платеж для возмещения расходов на восстановление или замену поврежденного имущества.

3. Неоплата коммунальных услуг. Если арендатор оставляет неоплаченные счета за коммунальные услуги, арендодатель может использовать обеспечительный платеж для погашения этих долгов.

В случае, если обстоятельства, предусмотренные договором, не наступили или обязательства были выполнены полностью, обеспечительный платеж подлежит возврату арендатору в полном объеме. Однако договором может быть предусмотрена возможность частичного возврата или дополнительного внесения обеспечительного платежа в зависимости от наступления определенных обстоятельств.

 

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