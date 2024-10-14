Три двойни родилось за неделю в перинатальном центре Улан-Удэ

По традиции Республиканский перинатальный центр подвел итоги прошедшей недели и сообщил о рождении почти 90 малышей за прошедшую неделю. У троих семейных пар республики родились двойни.

- На прошлой неделе свое счастье обрели 84 родителя. На свет появились 87 малышей — 45 девочек и 42 мальчика, из них целых три двойни. Поздравляем счастливых родителей! Мы искренне рады за них. Растите здоровыми и счастливыми, - комментируют в Перинатальном центре.

Самый большой малыш родился весом 4 кг 760 г и ростом 61 см. Самой маленькой оказалось девочка весом 1260 г и ростом 41 см.

Больше всего родов пришлось на вторник, 8 октября. В этот день родилось 13 мальчиков и 6 девочек.

Фото: loon.site