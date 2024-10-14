Общество 14.10.2024 в 15:14
В Бурятии всю неделю будет ветрено и прохладно
По ночам температура будет опускаться до минус 20
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз на предстоящую неделю. По данным синоптиков, все ближайшие семь дней в республике ожидается неустойчивая ветреная прохладная погода.
По северной половине Бурятии в большинстве дней прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега. 17 октября осадки ожидаются в большинстве районов республики.
Прогнозируется умеренный ветер северо-западного и западного направления, в отдельные дни порывы будут достигать 15-20 м/с.
Преобладающая температура ночью составит -5, -10, по юго-западу и северу – до -15, -20 градусов. Днем по южной половине республики будет +2, +7, по северной половине -4, +1.
Фото: «Номер один»
По северной половине Бурятии в большинстве дней прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега. 17 октября осадки ожидаются в большинстве районов республики.
Прогнозируется умеренный ветер северо-западного и западного направления, в отдельные дни порывы будут достигать 15-20 м/с.
Преобладающая температура ночью составит -5, -10, по юго-западу и северу – до -15, -20 градусов. Днем по южной половине республики будет +2, +7, по северной половине -4, +1.
Фото: «Номер один»
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