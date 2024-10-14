В Бурятии всю неделю будет ветрено и прохладно

Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз на предстоящую неделю. По данным синоптиков, все ближайшие семь дней в республике ожидается неустойчивая ветреная прохладная погода.По северной половине Бурятии в большинстве дней прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега. 17 октября осадки ожидаются в большинстве районов республики.Прогнозируется умеренный ветер северо-западного и западного направления, в отдельные дни порывы будут достигать 15-20 м/с.Преобладающая температура ночью составит -5, -10, по юго-западу и северу – до -15, -20 градусов. Днем по южной половине республики будет +2, +7, по северной половине -4, +1.Фото: «Номер один»