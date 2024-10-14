Восемь ДТП произошло на переездах ВСЖД с начала года

Работники Восточно-Сибирской железной дороги с начала нынешнего года зафиксировали 509 замечаний по нарушениям правил дорожного движения на железнодорожных переездах, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Водители выезжали на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум. По каждому факту информация передана в ГИБДД. В отношении 248 человек приняты меры административного воздействия, включая штрафы. Одного автовладельца лишили прав.Напомним, с начала года на переездах ВСЖД произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Одно из них случилось в прошедшие выходные.В Иркутской области 13 октября на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на станции Худоеланская, произошло столкновение легкового автомобиля с локомотивом поезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины.Фото: ВСЖД