Общество 15.10.2024 в 16:32
В Бурятии расскажут о социальном предпринимательстве
Участие в специальном семинаре на эту тему могут принять все желающие
Текст: Иван Иванов
Быть социальным предпринимателем выгодно. Под таким девизом 31 октября в БГУ пройдет однодневная серия семинаров «Бизнес для общества» для предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело.
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, главная цель мероприятия — получить всю самую необходимую информацию о социальном предпринимательстве:
- какой бизнес может получить статус «социальное предприятие»;
- какие документы необходимы для включения в реестр социальных предпринимателей;
- какие существуют льготы по налогообложению для социального бизнеса;
- на какие меры поддержки могут рассчитывать социальные предприниматели.
В программе семинара:
- одновременная работа трех площадок: «Социальный туризм», «Социальный предприниматель в сфере образования», «Спорт. Новые идеи развития социальных предпринимателей»;
- выступления представителей профильных ведомств;
- реальные кейсы успешных социальных предпринимателей.
Для участия в семинарах необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Организатор: центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, главная цель мероприятия — получить всю самую необходимую информацию о социальном предпринимательстве:
- какой бизнес может получить статус «социальное предприятие»;
- какие документы необходимы для включения в реестр социальных предпринимателей;
- какие существуют льготы по налогообложению для социального бизнеса;
- на какие меры поддержки могут рассчитывать социальные предприниматели.
В программе семинара:
- одновременная работа трех площадок: «Социальный туризм», «Социальный предприниматель в сфере образования», «Спорт. Новые идеи развития социальных предпринимателей»;
- выступления представителей профильных ведомств;
- реальные кейсы успешных социальных предпринимателей.
Для участия в семинарах необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Организатор: центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
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