В аптеке Бурятии работал фармацевт без специального образования

Аптеку в Тункинском районе Бурятии оштрафовали за продажу лекарств покупателю без рецепта. Помимо этого, к работе был допущен сотрудник не имеющий фармацевтического образования.

- Установлено, что вопреки требованиям закона к реализации медицинских препаратов в аптечном пункте был допущен сотрудник, не имеющий фармацевтического образования, и с которым не были оформлены трудовые отношения. В результате гражданину было продано лекарство, при приобретении которого требовалось предъявление рецепта врача.

В связи с этим гендиректору аптеки внесено представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре республики.

Кроме того, по постановлениям прокурора руководитель общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа и предупреждения.

Фото: loon.site