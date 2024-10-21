С 1 ноября в России повысятся цены на бензин. Главные причины подорожания – снижение предложения на рынке и сезонное повышение цен. С начала октября текущего года розничные цены на АЗС стали расти. Для этого есть несколько причин. Прежде всего это снижение предложения на рынке. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы именно сейчас встают на профилактический ремонт.

Вторая значимая причина — сезонное подорожание. В южных регионах России идёт уборка урожая, и расход топлива, прежде всего дизельного, существенно увеличился. Об этом рассказал в интервью «Life» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

- Ещё одна причина – это экспортные поставки топлива за рубеж. Но здесь ситуация контролируется правительством. В ноябре на автозаправочных станциях октябрьский тренд на повышение хоть и сохранится, но будет в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо - с 66 рублей 50 копеек за один литр, - говорит Николай Вавилов.

При этом эксперт пояснил, что в разных регионах страны разброс розничных цен на АЗС может достигать плюс-минус 5%. Это связано с разными условиями доступности логистических цепей поставок и близостью нефтеперерабатывающих заводов.

- На российском топливном рынке сейчас складывается непростая ситуация. С начала октября наблюдается рост розничных цен на бензин, особенно заметный для марки АИ-95. Согласно данным Росстата, с начала года по середину октября цены на АИ-95 выросли на 7,2%, что значительно превышает общий уровень инфляции в 6,06%. Это говорит о серьёзном давлении на розничный сегмент рынка, - рассказал другой эксперт, финансовый аналитик BitRiver, Владислав Антонов.

Как говорят эксперты, в среднем за последние 10 лет бензин дорожал примерно на 6–7% в год. Однако в ближайшее время цены могут вырасти по причине геополитической напряжённости и общего роста инфляции в России.

- К 1 ноября в России ожидается увеличение цен на бензин и дизель в пределах 0,5% от текущих значений. Чтобы получить стоимость топлива на конец ноября, нужно прибавить еще 1,5%. А годовой рост цен на топливо может достигнуть 8–9%, - резюмировали эксперты.





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