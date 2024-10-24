В Улан-Удэ камера в женском туалете техникума наделала переполох

В Улан-Удэ к разбирательству с видеокамерой, которую обнаружили в женском туалете техникума экономики, торговли и права, привлекли полицию. Правоохранители сейчас проводят проверку. Как выяснилось, сама камера оказалась муляжом.– В сообщении об обнаружении муляжа камеры видеонаблюдения в женском туалете одного из техникумов поступило в дежурную часть полиции Улан-Удэ 23 октября. Материал зарегистрирован, проводится проверка, по результату которой будет принято правовое решение. Известно, что установленное устройство является фальшивой камерой, имитирующей записывающее устройство, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.Тем временем руководство техникума заявило, что к истории с камерой не имеет никакого отношения. Там считают это неудачной шуткой самих учащихся.– Администрация техникума не ставила и не планировала ставить камеру в женском туалете. Муляж камеры установлен незаконно. Заявление в полицию администрация техникума подала сразу, как только он был обнаружен. Составлен протокол. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по данному инциденту для принятия правового решения. Со стороны администрации техникума принимаются все необходимые меры по усилению воспитательной работы с обучающимися, проведению профилактических бесед по происшествиям такого рода, - заявила заместитель директора по учебно-воспитательной работе техникума Александра Францева.Фото: телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»