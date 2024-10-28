Спутниковый контроль животных

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Большинство животноводов Республики Бурятия используют Глонасс-маяк «БАЙКАЛТРЭК». При этом очень значительно экономятся средства и время. Поиск животных теперь занимает всего несколько секунд. На любом устройстве, поддерживающем интернет (смартфоне, компьютере) собственники видят своих коней, коров и овец на фотокарте в режиме реального времени, пройденный ими путь, направление и скорость движения. Своевременно предотвращается вход животного в запрещённую зону для пастьбы и тем самым не допускается потрава, потеря, ДТП и хищение.







Маяк на лошади



Глонасс-Центр «БАЙКАЛТРЭК» уже на протяжении 7 лет предоставляет животноводам глонасс-маяки, которые соответствуют по своим техническим характеристикам климатическим условиям всей территории Сибири и Дальнего Востока, условиям повышенной влажности и низких температур. Самое основное достоинство глонасс-маяка – это длительная, автономная работа – более полугода без подзарядки.





Использование маяков в Бурятии, З абайкалье и Иркутской области



- В настоящее время нашими глонасс-маяками пользуются не только животноводы Республики Бурятия, а так же всех регионов Дальнего Востока и Сибири. Мы помогаем следить за тысячами сельскохозяйственных животных и даже за собаками. Вообще наш глонасс-маяк универсальный в использовании. Клиенты контролируют больных родственников, которые могут внезапно уйти и потеряться, детей, грузы, автомобили, мототехнику и велосипеды, дорогостоящие инструменты – отмечают специалисты Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК»





Работа маяка для животных



Ознакомиться с примерами использования, реальной работой глонасс-маяков можно по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой д.9 стр. 1/1, помещение 2 и по телефону +79676215521. Сайт: gpsrb.ru Есть аккаунт в 2ГИС. https://vk.com/video-85542529_456239033 . Глонасс-маяки можно приобрести удалённо через Сбер, оплатить кредитной картой и в рассрочку.





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