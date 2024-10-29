Оплата ночной работы

Вопрос: «Какая доплата должна быть за ночную работу?»

Аюна Баторовна Ц.

Ночной считается работа с 22:00 до 6:00. Каждый час работы в этом промежутке работодатель должен оплачивать в повышенном размере. Основание: ст. 96 ТК РФ

Размер доплаты составляет не менее 20%. Во внутренних документах работодатель может указать и больший размер доплаты. Если есть районные коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты. Их учитывают при расчете доплаты.

Если ночная работа – сверхурочная. Доплата рассчитывается по каждому основанию - и за ночное время, и за сверхурочное. Например, рабочий день сотрудника с 10:00 до 19:00. Он задержался на 4 часа до 23:00. Первые 2 часа ему оплатят в полуторном размере, следующие 2 часа - в двойном, за четвертый час - дополнительно еще 20%.

Если сотрудник вместо доплаты за сверхурочную работу возьмет выходной, доплата за ночное время в любом случае должна быть начислена.