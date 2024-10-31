Семейное обучение

Вопрос: «На что имеет право ребенок, который находится на семейном обучении?»

Ольга Владимировна Ч.

У ученика на семейном образовании есть следующие права:

1. График обучения. Ученик вправе выбрать одну форму обучения или сочетать несколько: заниматься сам по учебникам, с репетиторами, в онлайн-школе или приходить на часть уроков лично. Частичное посещение нужно согласовать со школой, к которой прикреплён ребёнок. Строго придерживаться школьной программы не обязательно, темы можно изучать в удобном порядке. Главное - успешно сдать экзамены. ОГЭ и ЕГЭ сдают только очно. А промежуточную аттестацию - в школе или на онлайн-платформах, у которых есть договор с учебным заведением. Задания для проверки знаний и сроки аттестации определяет школа.

2. Бесплатные кружки и секции. У ребёнка есть право на дополнительное образование. Он может посещать бесплатные кружки, студии и секции вместе с учениками школы, к которой прикреплён. Родители школьника могут оформить государственный сертификат на оплату дополнительного образования в государственных, муниципальных и частных школах.

3. Участие в олимпиадах и конкурсах. Ребёнок может участвовать во всех конкурсах, олимпиадах для школьников. На некоторых олимпиадах для регистрации нужны ключи для авторизации в системе тестирования. Получить их можно в администрации учебного заведения или у организатора олимпиады.

4. Бесплатные школьные учебники. Учебники ребёнок получает бесплатно. Лучше заранее узнать, где их выдают в вашем регионе - в самой школе, государственной или муниципальной, или в специальной библиотеке. Если книги выдавать отказываются, обратитесь в муниципальный комитет образования. Но если ребёнок прикреплён к частной школе, она не обязана обеспечивать его учебниками. В этом случае книги придётся покупать родителям.

5. Посещение психолога и логопеда. Ребёнок может бесплатно посещать педагога-психолога или логопеда, если он есть в школе. Логопед поможет исправить дефекты речи. А психолог - составить индивидуальный план учёбы, наладить отношения с родителями или сверстниками.

6. Самообразование после девятого класса. Закончив средние классы, подросток может перейти на самообразование. Эта форма обучения похожа на семейную: ребёнок учится дома, а в школу приходит сдавать контрольные и экзамены. Но есть два отличия:

- решение о переходе на самообразование с любой другой формы обучения подросток принимает сам, согласие родителей не требуется;

- уведомлять орган местного самоуправления о переходе на эту форму обучения не нужно. Школьник подаёт заявление в учебное заведение.